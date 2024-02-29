Песков: Путин огласит послание Федеральному собранию как президент и кандидат

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в эфире "Первого канала", что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию как действующий президент и как кандидат на пост главы государства.
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