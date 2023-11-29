Поддержка Украины поставила под вопрос единство НАТО — The European Conservative

Поддержка Украины поставила под вопрос единство НАТО, пишет The European Conservative. Киев продолжает упрямиться и надеяться на победу, а между тем все больше членов альянса хотят отстраниться от происходящего.
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