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Официальное открытие кинофестиваля Arctic Open пройдёт седьмого октября в Архангельске

Официальное открытие кинофестиваля Arctic Open пройдёт седьмого октября в Архангельске

Основная программа VII Международного кинофестиваля стран Арктики пройдет в столице Поморья, Северодвинске, Новодвинске, Няндоме и СевероонежскеНапомним, что в шорт-лист основной программы вошли 58 фильмов из 17 стран, из которых 11 — полнометражных игровых, 23 документальных и 24 короткометражных картин.

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Grandad
Ау, автор. Уже декабрь!
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