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«Единая Россия» запустила проект по повышению безопасности передвижения детей

«Единая Россия» запустила проект по повышению безопасности передвижения детей

Проект «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ», реализуемый в рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги», нацелен на сокращение количества небезопасных участков улично-дорожной сети, расположенных вблизи образовательных учреждений.

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