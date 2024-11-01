«Единая Россия» запустила проект по повышению безопасности передвижения детей

Проект «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ», реализуемый в рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги», нацелен на сокращение количества небезопасных участков улично-дорожной сети, расположенных вблизи образовательных учреждений.
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