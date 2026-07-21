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Земельные инспекторы проверили почти 39 тысяч участков в Подмосковье с января

Земельные инспекторы проверили почти 39 тысяч участков в Подмосковье с января

В Подмосковье продолжается комплексная работа по контролю за использованием земельных участков. Муниципальные земельные инспекторы проводят обследования территорий, чтобы повысить прозрачность землепользования и обеспечить соблюдение требований законодательства.

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