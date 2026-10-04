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Мартин Брандл: «Текущие условия на трассе сейчас просто не позволяют проводить гонку»

Комментатор Sky Sports Мартин Брандл отметил, что решение отложить старт Гран-при Бахрейна , который проходит на трассе «Сепанг» в Малайзии вполне оправдано.

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