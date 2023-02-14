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Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова резко ухудшилось («Известия»)

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова резко ухудшилось после ампутации кистей, сообщает источник «Известий».

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