Участники АТЭС обсудили восстановление экономики после пандемии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на встрече, проведенной в преддверии саммита, договорились о совместных усилиях по преодолению последствий пандемии коронавируса в регионе.