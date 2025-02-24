24.02.25==Виды Трампа на Украину: ВСУ найдут применение в Африке и на Ближнем Востоке

Тайные операции спецназа, противокитайские ракеты и новый ядерный арсенал — приоритеты нового-старого президента США На фото: 47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс (слева направо) на балу главнокомандующего (Chief Ball) в день инаугурации Трампа Какие решения примет новый глава Белого дома, западные и российские СМИ начали обсуждать задолго до инаугурации.