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24.02.25==Виды Трампа на Украину: ВСУ найдут применение в Африке и на Ближнем Востоке

Тайные операции спецназа, противокитайские ракеты и новый ядерный арсенал — приоритеты нового-старого президента США На фото: 47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс (слева направо) на балу главнокомандующего (Chief Ball) в день инаугурации Трампа  Какие решения примет новый глава Белого дома, западные и российские СМИ начали обсуждать задолго до инаугурации.

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