Вице-президент АТА Мкртчян: санкции не остановят оплату путевок валютой

Российские туроператоры продолжат оплачивать брони по заграничным путевкам валютой, санкции против Мосбиржи этот процесс не остановят, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
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