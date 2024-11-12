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Царьград

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Жительница Нижнего Тагила может лишиться дома из-за долгов за электроэнергию

Жительница Нижнего Тагила может лишиться дома из-за долгов за электроэнергию

Судебные приставы арестовали имущество. Если долг не будет погашен, то дом пустят с молотка.Жительница Нижнего Тагила может лишиться дачного дома, который находится в коллективном саду "Березка", из-за долгов за электроэнергию.

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