Тримбл, Грин, Жбанов, Рэтан-Мэйс и Мартин – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ определила лучших игроков игровой недели. По итогам матчей 5-11 октября в символическую пятерку вошли Мело Тримбл (ЦСКА), Ксавьер Рэтан-Мэйс (УНИКС), Джеремайя Мартин («БЕТСИТИ Парма»), Уэнделл Грин («Автодор»), а также Георгий Жбанов («Зенит»).
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