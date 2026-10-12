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Тримбл, Грин, Жбанов, Рэтан-Мэйс и Мартин – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ определила лучших игроков игровой недели. По итогам матчей 5-11 октября в символическую пятерку вошли Мело Тримбл (ЦСКА), Ксавьер Рэтан-Мэйс (УНИКС), Джеремайя Мартин («БЕТСИТИ Парма»), Уэнделл Грин («Автодор»), а также Георгий Жбанов («Зенит»).

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