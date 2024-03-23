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Депздрав Москвы: пострадавших в "Крокусе" госпитализировали в 12 больниц Москвы

Депздрав Москвы: пострадавших в "Крокусе" госпитализировали в 12 больниц Москвы

Пострадавшие в результате теракта в "Крокус сити холле" были госпитализированы в 12 больниц Москвы. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, сообщает ТАСС.

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