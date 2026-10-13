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За рулем

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Страховая тянет с выплатой после ДТП? За каждый день ожидания положены деньги

Страховая тянет с выплатой после ДТП? За каждый день ожидания положены деньги

Если страховая компания не укладывается в сроки с выплатой или с направлением на ремонт по ОСАГО, автомобилисту не стоит просто сидеть и ждать.

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