Russia Confirms It Has Attacked Over 80 Vessels In The Black Sea In July Alone We've been detailing the escalating 'southern front' war in the Black and Caspian Seas, as Russia and Ukraine take aim at each other's maritime and energy and cargo transit and trade.
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