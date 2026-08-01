Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Russia Confirms It Has Attacked Over 80 Vessels In The Black Sea In July Alone

Russia Confirms It Has Attacked Over 80 Vessels In The Black Sea In July Alone

Russia Confirms It Has Attacked Over 80 Vessels In The Black Sea In July Alone We've been detailing the escalating 'southern front' war in the Black and Caspian Seas, as Russia and Ukraine take aim at each other's maritime and energy and cargo transit and trade.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии