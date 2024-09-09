Дмитрий Миляев лидирует на губернаторских выборах в Тульской области

Таковы данные ЦИК на этот час по итогам обработки 71 процента протоколов.Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, выдвинутый "Единой Россией", набирает на выборах в регионе 79,05% голосов по итогам обработки 71 процента протоколов.
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