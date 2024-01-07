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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Праздники, отмечаемые во всём мире 8 января: Собор Пресвятой Богородицы, Бабьи каши и День донора в Армении

Праздники, отмечаемые во всём мире 8 января: Собор Пресвятой Богородицы, Бабьи каши и День донора в Армении

Праздники, отмечаемые во всём мире 8 января: Собор Пресвятой Богородицы, Бабьи каши и День донора в Армении Clickio8 января, на следующий день после празднования Рождества, насыщено праздниками, каждый из которых несет в себе глубокий смысл.

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