Праздники, отмечаемые во всём мире 8 января: Собор Пресвятой Богородицы, Бабьи каши и День донора в Армении Clickio8 января, на следующий день после празднования Рождества, насыщено праздниками, каждый из которых несет в себе глубокий смысл.