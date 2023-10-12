Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    А Россия ли или ее жирные скоты?Россия не будет б...
  • Владимир Соловьев
    Это испытание Украине, отказавшейся от Православия и наказание Европе!Корейская стратег...
  • Владимир Соловьев
    Раньше немцы загоняли евреев в газовые камеры, теперь евреи немцев!Bloomberg: Израил...

Чубайс вполне мог говорить о том, что денег "очень много" – по крайней мере, лично у него.

Чубайс вполне мог говорить о том, что денег "очень много" – по крайней мере, лично у него.

ФОТО: PHOTOAGENCY INTERPRESS/GLОBALLООKPRЕSS ОБЩЕСТВО ПОКАЗЫВАЕМ НА ПАЛЬЦАХ: КАК ВОРОВАЛ И ПОЧЕМУ УБЕЖАЛ ЧУБАЙС Госкорпорация Роснано, которой руководил покинувший Россию после начала СВО Анатолий Чубайс, обросла такими долгами, что не в состоянии погасить их за счёт собственных средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх