Чубайс вполне мог говорить о том, что денег "очень много" – по крайней мере, лично у него.

ФОТО: PHOTOAGENCY INTERPRESS/GLОBALLООKPRЕSS ОБЩЕСТВО ПОКАЗЫВАЕМ НА ПАЛЬЦАХ: КАК ВОРОВАЛ И ПОЧЕМУ УБЕЖАЛ ЧУБАЙС Госкорпорация Роснано, которой руководил покинувший Россию после начала СВО Анатолий Чубайс, обросла такими долгами, что не в состоянии погасить их за счёт собственных средств.
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