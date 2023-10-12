Чубайс вполне мог говорить о том, что денег "очень много" – по крайней мере, лично у него.

ФОТО: PHOTOAGENCY INTERPRESS/GLОBALLООKPRЕSS ОБЩЕСТВО ПОКАЗЫВАЕМ НА ПАЛЬЦАХ: КАК ВОРОВАЛ И ПОЧЕМУ УБЕЖАЛ ЧУБАЙС Госкорпорация Роснано, которой руководил покинувший Россию после начала СВО Анатолий Чубайс, обросла такими долгами, что не в состоянии погасить их за счёт собственных средств.