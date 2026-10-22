Дэвид Гилберт, Джордлан Браун и Скотт Дональдсон вышли в 1/8 финала на турнире Northern Ireland Open 2026, сообщает WST Дэвид Гилберт (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - 1/8 финала Дэвид Гилберт вырвал тяжелейшую победу у Гао Яна в напряженной встрече — 4-3, решив исход на последнем черном шаре.
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