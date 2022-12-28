S&P Global: дефицит сжиженного газа приведет в 2023 году к очень высокой волатильности на газовых рынках

Крайне высокая волатильность на мировых рынках сжиженного газа (СПГ) в 2023 году будет поощрять СПГ-терминалы в США продолжать работать на полную мощность, говорится в годовом исследовании S&P Global Commodity Insights, посвященном энергетике.
Крайне высокая волатильность на мировых рынках сжиженного газа (СПГ) в 2023 году будет поощрять СПГ-терминалы в США продолжать работать на полную мощность, говорится в годовом исследовании S&P Global Commodity Insights, посвященном энергетике.
Свежие комментарии