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S&P Global: дефицит сжиженного газа приведет в 2023 году к очень высокой волатильности на газовых рынках

S&P Global: дефицит сжиженного газа приведет в 2023 году к очень высокой волатильности на газовых рынках

Крайне высокая волатильность на мировых рынках сжиженного газа (СПГ) в 2023 году будет поощрять СПГ-терминалы в США продолжать работать на полную мощность, говорится в годовом исследовании S&P Global Commodity Insights, посвященном энергетике.

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