В Сочи готовы провести олимпийские соревнования по бобслею и скелетону в 2026 году

Сочи успешно справится с проведением олимпийского турнира 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту в случае, если будет принято решение о переносе соревнований по этим видам спорта из Италии в Россию.
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