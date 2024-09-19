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Huawei выпустила смарт-часы Watch D2 со встроенным тонометром Вместе со смарт-часа...

Huawei выпустила смарт-часы Watch D2 со встроенным тонометром Вместе со смарт-часа...

Huawei выпустила смарт-часы Watch D2 со встроенным тонометромВместе со смарт-часами Watch GT 5 и GT 5 Pro, которые предлагают классический элегантный дизайн, компания Huawei также представила уникальные умные часы Watch D2 — они выделяются возможностью измерения артериального давления пользователя.

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