Понтонные подразделения инженерных войск, совершающие речной переход до Волгограда, посетили Ульяновск

В переходе задействовано свыше 150 военнослужащих, более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе речные и береговые звенья из состава современных понтонных парков, а также новейшие буксирно-моторные катера.
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