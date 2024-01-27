Михаил Слипенчук: Уже сегодня Арктика имеет важное экономическое значение для России

24 января на площадке Международной выставки-форума "Россия" участники просветительского проекта "Встреча поколений" в ходе отраслевого Дня Дальнего Востока и Арктики пообщались с первым вице-президентом МОО «Ассоциация полярников» Михаилом Слипенчуком.
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