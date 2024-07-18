CNN узнал о споре Пелоси с Байденом о вероятности его победы на выборах

У бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси недавно состоялся частный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором она предупредила его о данных опросов, показывающих, что он не сможет победить своего соперника, кандидата на выборах в президенты страны Дональда Трампа.