CNN узнал о споре Пелоси с Байденом о вероятности его победы на выборах

У бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси недавно состоялся частный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором она предупредила его о данных опросов, показывающих, что он не сможет победить своего соперника, кандидата на выборах в президенты страны Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии