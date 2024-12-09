ФСБ задержала 11 сотрудников российских офисов международных колл-центров

ФСБ задержала руководителей и сотрудников российского отделения международной сети колл-центров, которые под видом инвестиционных сделок занимались мошенничеством в отношении граждан стран Евросоюза (ЕС), Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии.
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