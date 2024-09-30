ФАС нарастила контроль за незаконными рекламными конструкциями

За первое полугодие 2024-го ФАС выдала 228 предупреждений региональным властям из-за незаконных рекламных конструкций, сообщила в интервью «Известиям» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Карина Таукенова.
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