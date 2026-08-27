По состоянию на конец июля текущего года совокупный объём государственных и гарантированных государством обязательств Украины достиг рекордной величины — 214,18 миллиарда долларов США, что подтверждается официальными данными статистического учёта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии