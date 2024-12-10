«Ни за что на свете». KTM не станет продавать Хэмилтону команду MotoGP

«Ни за что на свете». KTM не станет продавать Хэмилтону команду MotoGPGold & Goose / Red Bull Content PoolРуководство проекта KTM в чемпионате мира MotoGP прокомментировало слухи о том, что звезда Формулы 1 Льюис Хэмилтон хочет выкупить их заводскую команду.