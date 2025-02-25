Росконгресс: в 2022 году Украина потеряла наиболее богатые месторождения

Украина утратила существенную часть наиболее богатых месторождений полезных ископаемых после того, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией, следует из доклада «Запасы минеральных ресурсов Украины», подготовленного Росконгрессом.
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