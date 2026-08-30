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Новичок дортмундской «Боруссии» Константелиас получил разрыв крестообразной связки во втором матче за команду

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Яннис Константелиас выбыл на длительный срок из-за травмы колена, полученной в матче 1-го тура Бундеслиги против «Гамбурга» (2:0).

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