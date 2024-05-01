Россия хочет развить успех. Она планирует создать купол над Украиной

Россия создаст защитный купол из средств ПВО над всей Запорожской областью, которая почти ежедневно подвергается обстрелам, пишет Interia.
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