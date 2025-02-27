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ЦБ: Граждане России получат возможность самозапрета на кредиты с 2025 года

ЦБ: Граждане России получат возможность самозапрета на кредиты с 2025 года

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина анонсировала запуск механизма самозапрета на кредиты, ожидая высокий спрос со стороны граждан.

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