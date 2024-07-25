Вдова с четырьмя детьми получила более 3 млн компенсации за погибшего мужа

и Компенсацию за погибшего мужа и отца получит семья в Красноселькупском районе Ямала. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, вдова и мать обратилась за помощью к прокурору автономного округа Александру Демину.