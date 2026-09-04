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Регионы России

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Андрей Беседин: «Промышленное сердце – наш фундамент, но новый бренд раскроет всю глубину Екатеринбурга»

Андрей Беседин: «Промышленное сердце – наш фундамент, но новый бренд раскроет всю глубину Екатеринбурга»

28 августа в креативном кластере «Хлебозавод № 6» состоялось заседание Координационного совета по развитию туризма под председательством заместителя Главы Екатеринбурга Сергея Плахотина.

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