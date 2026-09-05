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Интерактивная лекция «Сказки братьев Гримм»

Интерактивная лекция «Сказки братьев Гримм»

Занятие ориентировано на глухих детей и подростков. Участники занятия обратятся к двум сказкам братьев Гримм — «Король Дроздобород» и «Рапунцель».

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