Ваһапов фестивале үткәрелә башлауга быел 20 ел була. Фестивальнең генераль продюсеры Рифат Фәттахов шул уңайдан журналистларны төшке ашка җыйды.
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Ваһапов фестивале үткәрелә башлауга быел 20 ел була. Фестивальнең генераль продюсеры Рифат Фәттахов шул уңайдан журналистларны төшке ашка җыйды.