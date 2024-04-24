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Ваһапов фестивале үткәрелә башлауга быел 20 ел була

Ваһапов фестивале үткәрелә башлауга быел 20 ел була. Фестивальнең генераль продюсеры Рифат Фәттахов шул уңайдан журналистларны төшке ашка җыйды.

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