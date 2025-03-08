Россиянин получил пожизненное за убийство двух солдат ВСУ на реабилитации. «Бессмысленная бойня» в Баварии

Суд Мюнхена приговорил убившего двух украинцев россиянина к пожизненному срокуMaurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press Суд Мюнхена приговорил 57-летнего гражданина России к пожизненному заключению за убийство двух украинских военных.
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