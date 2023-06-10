Астраханский ватерполист вызван на сборы мужской сборной России

Сначала он будет тренироваться в Турции, затем – в Кисловодске. Подвижный нападающий астраханской команды «Динамо-СШОР» Александр Деревенский выехал на сборы национальной сборной, которой на данный момент руководит Андрей Белофастов из ВК «Балтика».