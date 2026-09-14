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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль о ЧМ-2026: «После победы я не был доволен – знаю, что мог сделать больше. Травма не была главной проблемой»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль признался, что недоволен тем, как провел ЧМ-2026 . «После победы на чемпионате мира я не был доволен.

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