Раскрыт смысл подарка Путина Ким Чен Ыну

Автоэксперт Попов: Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus, чтобы показать мощь России Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с телеканалом «360» раскрыл смысл подарка президента России Владимира Путина северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
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