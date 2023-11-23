Роман Костомаров играет в теннис и танцует в честь дня рождения Юлии Ковальчук

Роман Костомаров продолжает длительное восстановление после перенесенной болезни. Недавно он продемонстрировал свои новые навыки на вечеринке, посвященной дню рождения Юлии Ковальчук, исполнив настоящий танец.
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