Politico: Макрон не пойдет на встречу с аграриями на фоне усиления напряженности

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от встречи с французскими фермерами после бойкота аграриями приглашения на мероприятие "спорной" зеленой организации, известной своими столкновениями с сельхозпроизводителями Франции.
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