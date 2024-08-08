Мирандес – Кордоба где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Сегунда Испания 16 августа

В пятницу, 16 августа, сыграют Мирандес и Кордоба в рамках Сегунды Испании. ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на стадионе Эстадио де Андува Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.