США сократили военную помощь Украине

Соединенные Штаты в 2024 году сократили объемы помощи Украине по сравнению с прошлым годом, в уходящем году США выделили около $19,5 млрд, значительная доля американской помощи Киеву шла на укрепление ПВО Украины.
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