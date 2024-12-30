Патентно-информационный поиск: Что это такое?

Патентно-информационный поиск — это процесс поиска и анализа патентных документов и другой интеллектуальной собственности с целью получения информации о существующих изобретениях, технических решениях и их защите.
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