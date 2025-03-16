Дава и Мари Краймбрери показали фото и видео со свадьбы

32-летние Давид Манукян и Мари Краймбрери поделились первым фото со своей свадьбы. Также Дава (творческий псевдоним блогера), у которого сегодня день рождения, опубликовал видео с торжества и посвятил несколько теплых слов своей жене.
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