Восстание машин: блогер сломал руку в бою с роботом-терминатором

РЕН ТВ Восстание машин, кажется, началось. В Сан-Франциско блогер Фрэнки Лапенна вышел на ринг против робота-терминатора и довольно быстро выяснил, что с металлическим соперником шутки плохи.
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