Guardian: Киев попытается привлечь в ВСУ тех, кто не хочет идти на фронт

Как сообщил в беседе с The Guardian секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, власти планируют изменить правила призыва в ВСУ для привлечения в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за страха попасть на передовую.
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