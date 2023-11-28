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Daily Moscow

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Guardian: Киев попытается привлечь в ВСУ тех, кто не хочет идти на фронт

Guardian: Киев попытается привлечь в ВСУ тех, кто не хочет идти на фронт

Как сообщил в беседе с The Guardian секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, власти планируют изменить правила призыва в ВСУ для привлечения в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за страха попасть на передовую.

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