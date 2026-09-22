GOLD - long at VAL or 2nd vwap deviation Gold Futures COMEX:GC1! Yuriy_Bishko GOLD - long at VAL or 2nd vwap deviation 1st buy zone is POC + val at $4336 2nd buy zone $4182 - $4245 key goals $4559 $4765 as i told in a video - best confirmation is a volume absorbtion.